Козлов: концовка игры с ЦСКА показывает характер, волю, уверенность в себе «Салавата»

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе в драматичном выездном матче регулярного чемпионата КХЛ над московским ЦСКА (4:3 ОТ).

«Хорошее начало с нашей стороны, движение шайбы и контроль. Забросили быструю шайбу в большинстве. У нас были ещё возможности игры в большинстве, но не получилось. На мой взгляд, играли вальяжно. ЦСКА добавил, у нас стали возникать сложности в контроле шайбы, тратили много сил у себя в зоне.

Что касается концовки матча, то это показывает характер, волю, уверенность в себе. Хорошая командная победа. Важная победа для нас против очень хорошей команды», — сказал Козлов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, «Салават» сумел спастись в этом матче, сравняв счёт за 39 секунд до конца третьего периода благодаря голу Джоша Ливо. В овертайме всё тот же Ливо принёс уфимцам победу в этой игре.