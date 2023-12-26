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Вратарь ЦСКА Федотов отреагировал на поражение команды в матче с «Салаватом»

Вратарь ЦСКА Федотов отреагировал на поражение команды в матче с «Салаватом»
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Вратарь ЦСКА Иван Федотов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:4 ОТ).

«Концовка вышла напряженной. Болельщики ждали победы. Мы старались сыграть надёжно, но в микромоментах сыграли неуверенно. Допустили малейшую ошибку в ключевом моменте, и вот, к чему это привело. Победы даются нам тяжело, каждая заброшенная шайба нужна нам, как глоток воздуха. Каждому из нас нужно прибавлять в самоотдаче.

Статистика по блокированным броскам, единоборствам и всему остальному оставляет желать лучшего. Наша задача — как можно скорее найти те вещи, которые помогают нам доминировать на льду. Нам очень важны победы. Надо сбросить груз давления, скинуть этот рюкзак. Все хотят выигрывать. Я и ребята понимают, что такое положение дел не устраивает команду. Самолюбие у нас, мужчин, должно быть на высшем уровне, чтобы нас уважали. Не зря же мы выигрываем кубки», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

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