Главный тренер ЦСКА: вратарь проблемная позиция? Федотов сыграл хорошо с «Салаватом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после встречи регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:4 ОТ) отреагировал на вопрос о том, что вратарская позиция может являться проблемной для армейцев.

«Вратарь — проблемная позиция для ЦСКА? Иван действительно сыграл хорошо. Он уже давно играет хорошо, но мы ему создаём все условия, которые не помогают ловить шайбу. Дальше вдаваться нет смысла в подробности. Самое главное для него — игровая практика», – сказал Фёдоров на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, ЦСКА проигрывает уже четыре матча кряду, в трёх из этих встреч — со СКА (2:6), «Локомотивом» (1:2 ОТ) и, соответственно, «Салаватом Юлаевым» (3:4 ОТ), ворота армейцев защищал голкипер Иван Федотов. В этих трёх матчах он пропустил 12 шайб.