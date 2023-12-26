«Это прецедент, который нужно разобрать на публике». Артюхин — о ситуации в «Ак Барсе»

Бывший нападающий сборной России и СКА Евгений Артюхин высказался о ситуации в «Ак Барсе». Напомним, нападающий Дамир Жафяров и защитник Никита Евсеев подали иски в КХЛ с требованием разорвать их контракты с казанским клубом по причине «спортивной дискриминации».

«Жалко, что такая ситуация случилась с Дамиром, он хороший игрок и классный парень. К сожалению, он сейчас заложник ситуации, и никак на это повлиять не может. Всё бывает – игрок не подошёл, клуб ошибся, но сделайте красиво и отпустите парня в другую команду, не ставьте ему палки в колеса. Дамир ничего плохого «Ак Барсу» не сделал. Ради чего держать Дамира? Всё бывает – не сошлись, но для чего парню жизнь портить? Я не понимаю.

Ребята становятся заложниками, не имеют права выбора. Это прецедент, который нужно разобрать на публике. Чтобы потом хоккеисты, если не складываются взаимоотношения с клубом, могли бы перейти в другую команду без закулисных игр», — заявил Артюхин в интервью «РБ Спорт».

В текущем сезоне Жафяров провёл за «Ак Барс» 17 матчей, в которых забил гол и отдал одну передачу. Евсеев сыграл за «Ак Барс» 19 матчей и набрал 3 (1+2) очка.

Напомним, накануне пресс-служба Континентальной хоккейной лиги прокомментировала ситуацию с обращением хоккеистов в КХЛ с требованием разорвать их контракты с казанским клубом.