Бывший канадский вратарь Майк Вернон рассказал, что сделал для включения в Зал славы

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, бывший канадский вратарь Майк Вернон, который минувшим летом был включён в Зал хоккейной славы, заявил, что обращался к адвокату для помощи.

«Вы должны быть терпеливыми и не можете давить на скорейшее включение. У меня был адвокат в организации «Калгари Флэймз», который собрал кое-что, отправил в Зал славы и вроде как обосновал моё включение. Я так понимаю, это то, что вам нужно сделать. Моя дочь тоже написала письмо несколько лет назад, но это не сработало.

Включение Криса Осгуда в Зал хоккейной славы? Есть много игроков с хорошими показателями. Я просто думаю, что Оззи нужно набраться терпения. Он обязательно будет включён туда, просто он намного моложе меня», — приводит слова Вернона Detroit Hockey Now.