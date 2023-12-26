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Бывший канадский вратарь Майк Вернон рассказал, что сделал для включения в Зал славы

Бывший канадский вратарь Майк Вернон рассказал, что сделал для включения в Зал славы
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли, бывший канадский вратарь Майк Вернон, который минувшим летом был включён в Зал хоккейной славы, заявил, что обращался к адвокату для помощи.

«Вы должны быть терпеливыми и не можете давить на скорейшее включение. У меня был адвокат в организации «Калгари Флэймз», который собрал кое-что, отправил в Зал славы и вроде как обосновал моё включение. Я так понимаю, это то, что вам нужно сделать. Моя дочь тоже написала письмо несколько лет назад, но это не сработало.

Включение Криса Осгуда в Зал хоккейной славы? Есть много игроков с хорошими показателями. Я просто думаю, что Оззи нужно набраться терпения. Он обязательно будет включён туда, просто он намного моложе меня», — приводит слова Вернона Detroit Hockey Now.

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