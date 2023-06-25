Вернон — о включении в Зал славы: думал, Макдональд собирается позвать меня играть в гольф

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, бывший канадский вратарь Майк Вернон прокомментировал включение себя в Зал славы Национальной хоккейной лиги.

«Изначально я решил, что Макдональд (Лэнни Макдональд — руководитель Зала славы НХЛ. — Прим. «Чемпионата») захотел позвать меня поиграть в гольф. Был рад слышать голос своего бывшего одноклубника. Введение в Зал славы? Очень эмоциональный момент. Конечно, пришлось подождать, но это того стоило.

Хоккей был в моей жизни с детства. Мои братья старше меня, поэтому я стал вратарём и пропускал от них шайбы. Это были весёлые времена. Я наслаждался хоккеем, он всегда много значил для меня. И сейчас ничего не изменилось», — приводит слова Вернона пресс-служба НХЛ на официальном сайте.