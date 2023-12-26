В «Тракторе» прокомментировали подписание Дронова, в результате обмена с «Металлургом»

генеральный менеджер клуба Алексей Волков прокомментировал обмен с магнитогорским «Металлургом», в результате которого челябинский клуб пополнил защитник Григорий Дронов, в обратном направлении проследовал вратарь Никита Подскребалин.

«В результате обмена с „Металлургом“ мы получаем в свою обойму Григория Дронова — защитника с большим опытом игры в КХЛ и сборной России. Это габаритный хоккеист, находящийся в самом расцвете своей карьеры, обладающий отличным броском и навыком действий в большинстве. Он, несомненно, усилит линию обороны „Трактора“ и поможет команде в решении поставленных в этом сезоне задач. Также пожелаем успехов Никите Подскребалину. Он доказал, что может играть на уровне КХЛ, но у „Трактора“ сегодня есть два ярко выраженных первых номера, поэтому Никите для дальнейшего развития стоит попробовать свои силы в другом клубе», — приводит слова Волкова пресс-служба «Трактора».

25-летний Григорий Дронов – воспитанник магнитогорского «Металлурга». В КХЛ за «сталеваров» в общей сложности провёл 337 матчей, забросил 28 шайб и 65 раз ассистировал партнёрам. В розыгрыше Кубка Гагарина-2022 Дронов с командой играл в финале и по его итогам стал вторым бомбардиром турнира среди игроков обороны. В текущем сезоне защитник сыграл за «Металлург» 28 встреч и набрал 8 (3+5) очков.