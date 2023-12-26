Защитник Григорий Дронов перешёл из «Металлурга» в «Трактор» в результате обмена

По результатам сделки в «Металлург» из системы «Трактора» переходит вратарь Никита Подскребалин, с которым заключён контракт до конца сезона-2023/2024. В обратном направлении следует защитник Григорий Дронов. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

В текущем сезоне Никита дебютировал в КХЛ, проведя восемь матчей за «Трактор». В активе голкипера пять побед при 92.6% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.02.

25-летний Григорий Дронов – воспитанник магнитогорского «Металлурга». В КХЛ за «сталеваров» в общей сложности провёл 337 матчей, забросил 28 шайб и 65 раз ассистировал партнёрам. В розыгрыше Кубка Гагарина-2022 Дронов с командой играл в финале и по его итогам стал вторым бомбардиром турнира среди игроков обороны. В текущем сезоне защитник сыграл за «Металлург» 28 встреч и набрал 8 (3+5) очков.