Нападающий «Торпедо» Николай Коваленко перемещён в список травмированных

Сегодня, 26 декабря, в Нижнем новгороде на стадионе «Нагорный» пройдёт очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Контанентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Спартаком». Матч начнётся в 19:00 мск.

Нападающий «Торпедо» Николай Коваленко не попал в состав на матч, и по сообщению пресс-службы нижегородского клуба, был перемещён в список травмированных. Однако после травм в состав «Торпедо» на матч со «Спартаком» вернулись форварды Сергей Гончарук и Игорь Ларионов.

Фото: ХК «Торпедо»

В нынешнем регулярном сезоне Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги подопечные Игоря Ларионова сыграли 43 матча, в которых одержали 26 побед. С 55 результативными баллами в активе «Торпедо» находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.