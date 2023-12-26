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Нападающий «Торпедо» Николай Коваленко перемещён в список травмированных

Нападающий «Торпедо» Николай Коваленко перемещён в список травмированных
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Сегодня, 26 декабря, в Нижнем новгороде на стадионе «Нагорный» пройдёт очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Контанентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Спартаком». Матч начнётся в 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2023, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
1-й период
1 : 0
Спартак
Москва
1:0 Орлов (Гончарук, Атанасов) – 08:04 (5x5)    

Нападающий «Торпедо» Николай Коваленко не попал в состав на матч, и по сообщению пресс-службы нижегородского клуба, был перемещён в список травмированных. Однако после травм в состав «Торпедо» на матч со «Спартаком» вернулись форварды Сергей Гончарук и Игорь Ларионов.

Фото: ХК «Торпедо»

В нынешнем регулярном сезоне Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги подопечные Игоря Ларионова сыграли 43 матча, в которых одержали 26 побед. С 55 результативными баллами в активе «Торпедо» находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

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