«Он у меня дома жил». Ковальчук рассказал, с кем из хоккеистов общается чаще всего

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук рассказал, с кем из хоккеистов общается чаще всего и отдельно отметил нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова.

«С кем из хоккеистов общаюсь чаще всего? Овечкин, Малкин, Радулов, Капризов. Да, мы общаемся, в сборной пересекались, все примерно одного возраста, я чуть постарше.

С Капризовым у нас сложились доверительные и добрые отношения, знаю его родителей, брата. Он у меня дома жил перед тем, как подписать контракт. У него были задержки с «Миннесотой», он тренировался в Майами и жил у нас. Он подружился со всеми моими детьми, хороший парень», — сказал Ковальчук в интервью Youtube-каналу «Суперлига».

Ковальчук возобновил игровую карьеру, подписав в декабре контракт со «Спартаком».