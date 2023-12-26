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Вратарь «Торпедо» Алексей Мельничук продолжит карьеру в «Локомотиве»

Вратарь «Торпедо» Алексей Мельничук продолжит карьеру в «Локомотиве»
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Как стало известно «Чемпионату», вратарь «Торпедо» Алексей Мельничук продолжит карьеру в «Локомотиве». Контракт голкипера с ярославским клубом будет рассчитан до конца этого сезона.

25-летний голкипер в текущем сезоне не провёл ни одного матча за «Торпедо». Всего в КХЛ Мельничук сыграл 46 матчей, в которых одержал 16 побед с процентом отражённых бросков 91,3%.

В июле 2023 года Мельничук подписал однолетний контракт с «Торпедо». В сезоне-2022/2023 на счету голкипера 14 матчей за «Сочи», «Авангард» и «Трактор», в которых вратарь продемонстрировал процент отражённых бросков 89,1%.

Помимо нижегородского клуба в КХЛ Мельничук выступал за петербургский СКА, омский «Авангард», «Сочи» и челябинский «Трактор».

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