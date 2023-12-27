Ковальчук рассказал о том, как решился возобновить карьеру после длительного перерыва

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук рассказал о том, как решился на возобновление карьеры игрока после двух с половиной лет перерыва. Форвард приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард».

«В первый раз по поводу возвращения мы общались не с Жамновым, а с Олегом Усачевым. Он мне намекал, узнавал потихонечку. Говорил, что я в хорошей форме и предлагал мне сыграть. Всё сложилось потихоньку, потом Жамнов сказал, что будет круто, если я решу играть. Рассказал, что знает, как меня использовать. У нас хорошая команда.

КХЛ — приличный уровень. Хоккей не стоит на месте, он стал быстрее, а молодёжь растет. У неё нет авторитетов на льду, поэтому нужно быть готовым», — сказал Ковальчук в интервью Youtube-каналу «Суперлига».