Терещенко: Капризов фанат своей работы, который посвящает себя хоккею от и до

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался об успешной игре российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Кирилл — большой молодец. Хорошо, что у нас есть такие ребята, которые играют на высоком уровне, становятся главными звёздами своих команд НХЛ. Чтобы достигнуть таких вершин, Капризов проделал огромную работу. Это случилось не просто так, он действительно фанат своей работы. Человек, который посвящает себя хоккею от и до. На него вполне можно равняться молодым», — приводит слова Терещенко «Известия».

Кирилл был признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. Капризов отметился четырьмя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами при показателе полезности «+5» в последних четырёх встречах, при этом он дважды принёс своей команде победу в овертайме.