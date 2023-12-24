Капризов признан лучшим игроком прошедшей недели в НХЛ

Пресс-служба НХЛ назвала трёх лучших хоккеистов игровой недели, прошедшей с 18 по 24 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Так, лучшим игроком недели признан 26-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившийся четырьмя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами при показателе полезности «+5» в последних четырёх встречах.

Второй звездой назван шведский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад. В его активе также семь (4+3) результативных действий в трёх матчах, что помогло его команде одержать две победы.

Замкнул тройку лучших по версии лиги американский нападающий Патрик Кейн, ярко дебютировавший в составе «Детройт Ред Уингз» после восстановления из-за травмы бедра. За прошедшую неделю он показал лучшую результативность, набрав 4+4 в четырёх матчах. В каждом из своих первых двух выездных матчей с «Детройтом» он набирал не менее двух очков.