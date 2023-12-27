Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Хоккей на дискриминации и построен». А. Коваленко — о ситуации в «Ак Барсе»

«Хоккей на дискриминации и построен». А. Коваленко — о ситуации в «Ак Барсе»
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию в «Ак Барсе». Напомним, нападающий Дамир Жафяров и защитник Никита Евсеев подали иски в КХЛ с требованием разорвать их контракты с казанским клубом по причине «спортивной дискриминации».

«Меня позабавил термин „спортивная дискриминация“. В принципе спорт и в частности хоккей на этой дискриминации и построен — ты или сильнее, или слабее соперника, ведешь у него в счёте или, наоборот, проигрываешь, успешен или нет. Возможна профессиональная дискриминация — когда клуб не выполняет условия контракта. Насколько понимаю, в данном случае „Ак Барс“ всё выплачивает», — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

В текущем сезоне Жафяров провёл за «Ак Барс» 17 матчей, в которых забил гол и отдал одну передачу. Евсеев сыграл за «Ак Барс» 19 матчей и набрал 3 (1+2) очка.

Ранее пресс-служба Континентальной хоккейной лиги прокомментировала ситуацию с обращением хоккеистов в КХЛ с требованием разорвать их контракты с казанским клубом.

Материалы по теме
Эксклюзив
КХЛ отреагировала на требование Жафярова и Евсеева расторгнуть контракты с «Ак Барсом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android