«Хоккей на дискриминации и построен». А. Коваленко — о ситуации в «Ак Барсе»

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию в «Ак Барсе». Напомним, нападающий Дамир Жафяров и защитник Никита Евсеев подали иски в КХЛ с требованием разорвать их контракты с казанским клубом по причине «спортивной дискриминации».

«Меня позабавил термин „спортивная дискриминация“. В принципе спорт и в частности хоккей на этой дискриминации и построен — ты или сильнее, или слабее соперника, ведешь у него в счёте или, наоборот, проигрываешь, успешен или нет. Возможна профессиональная дискриминация — когда клуб не выполняет условия контракта. Насколько понимаю, в данном случае „Ак Барс“ всё выплачивает», — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

В текущем сезоне Жафяров провёл за «Ак Барс» 17 матчей, в которых забил гол и отдал одну передачу. Евсеев сыграл за «Ак Барс» 19 матчей и набрал 3 (1+2) очка.

Ранее пресс-служба Континентальной хоккейной лиги прокомментировала ситуацию с обращением хоккеистов в КХЛ с требованием разорвать их контракты с казанским клубом.