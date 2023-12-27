Овечкин не попал в список кандидатов на Матч звёзд НХЛ по версии Clutch Points

Журналист Тристин Маккинстри в статье на портале Clutch Points не включил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в список кандидатов на участие в Матче звёзд НХЛ.

«Более актуальным для сегодняшнего обсуждения является его кандидатура на Матч звёзд НХЛ 2024 года. Результативность Овечкина снизилась, но российская звезда делит лидерство команды по очкам. Если говорить только о популярности, то Овечкин, скорее всего, будет кандидатом на Матч звёзд, но его участие уже не столь очевидно, как в предыдущие годы», — сказано в статье.

По мнению журналиста, наилучшими шансами от «Вашингтона» попасть на Матч звёзд имеют Алексей Протас, Джон Карлсон и Дилан Строум.

«Вашингтон» сыграл 31 матч, в которых набрал 39 очков, и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.