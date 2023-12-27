В КХЛ состоялся трёхсторонний обмен между «Авангардом», «Металлургом» и «Ак Барсом»

В КХЛ состоялся крупный трёхсторонний обмен, в результате которого в Омск напрямую из «Ак Барса» отправился форвард казанцев Дамир Жафяров. Из «Авангарда» в «Металлург» – нападающий Игорь Гераськин, а из «Магнитки» в Казань – нападающий Семён Кошелев. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся обмене.

29-летний Жафяров в этом сезоне сыграл 16 матчей, которых набрал 2 (1+1) очка с показателем полезности «+1». На счету 25-летнего Гераськина 15 (5+10) очков в 42 встречах. 27-летний Кошелев записал на свой счёт 14 (4+10) очков в 34 играх.

Напомним, ранее нападающие «Ак Барса» Дамир Жафяров и защитник Никита Евсеев подали иски в КХЛ с требованием разорвать их контракты по причине «спортивной дискриминации».