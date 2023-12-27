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Гераськин — об обмене в «Металлург»: очень рад и хочу побыстрее начать играть

Гераськин — об обмене в «Металлург»: очень рад и хочу побыстрее начать играть
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Нападающий Игорь Гераськин поделился эмоциями от перехода в «Металлург». Форвард перешёл в магнитогорский клуб в результате обмена с «Авангардом» на денежную компенсацию.

«Если честно, сейчас в голове небольшой сумбур. Надо добраться из Астаны. А так, еду к знакомому тренеру, уже поговорил с Андреем Владимировичем, знаю свою позицию и роль. Хочется поскорее начать играть.

Я смотрел немного игр «Металлурга», но сыграл уже три матча против них. Система знакома, быстрые нападающие, всё сосредоточено на атаку, как и было у Андрея Владимировича. В «Авангарде» получил хороший опыт, но сейчас договорились об обмене. Еду в Магнитогорск, чему очень рад и хочу побыстрее начать играть!» — цитирует Гераськина пресс-служба магнитогорского клуба.

На счету 25-летнего Гераськина 15 (5+10) очков в 42 встречах текущего сезона КХЛ.

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