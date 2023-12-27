Главный обмен сезона в КХЛ! Топ-клубы Востока провернули мощную трёхстороннюю сделку

За несколько дней до закрытия окна переходов в КХЛ один из ведущих российских хоккейных агентов Шуми Бабаев взорвал информационную бомбу, заявив о подаче иска в лигу с требованием разорвать контракты с «Ак Барсом» двух его клиентов – нападающего Дамира Жафярова и защитника Никиты Евсеева. Причиной жалобы стала «спортивная дискриминация» к игрокам со стороны главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова.

Такой пункт в регламенте действительно есть, но понятие «спортивная дискриминация» никак не расшифровано. И представить себе, что КХЛ встала бы на сторону хоккеистов и позволила им в одностороннем контракте расторгнуть соглашения с клубом, было практически невозможно. В таком случае лига своими руками открыла бы ящик Пандоры, и тогда каждый игрок, проигравший конкуренцию, начал бы обращаться в КХЛ с жалобой на «дискриминацию».

И столь многоопытный агент, как Бабаев, не мог этого не понимать. Слушание по ситуации Жафярова должно было состояться 12 января, спустя две недели после наступления дедлайна, но никакого рассмотрения иска агенту и его клиенту на самом деле было и не нужно. Они, с одной стороны, создавали общественный резонанс, пытаясь привлечь внимание, а с другой – выкручивали руки «Ак Барсу», чтобы казанский клуб был сговорчивее и всё-таки согласился с их требованием по проведению обмена.

Ведь хорошо известно, что казанцы уже давно предлагали Дамиру один из вариантов продолжения карьеры в Восточной конференции. «Ак Барс» собирался обменять хоккеиста в магнитогорский «Металлург», но туда Жафяров отправляться не захотел. А в его контракте был вписан пункт о запрете обмена без согласия хоккеиста. Так что в этой части Жафяров полностью контролировал свою ситуацию.

Дамир Жафяров Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Дамир рассчитывал попасть в «Авангард», и в последний день окна переходов в КХЛ весь пазл сложился нужным для него образом. В лиге грянул громкий трёхсторонний обмен с участием трёх топов Востока. 29-летний Жафяров стал «ястребом», омичи обменяли в «Магнитку» 25-летнего Игоря Гераськина, в свою очередь, уральцы отправили в Казань 27-летнего Семёна Кошелева.

Стоит заметить, что при осуществлении этой сделки «Авангард» также получил от «Металлурга» очень значительную денежную компенсацию за переход Гераськина. Таким образом, омский клуб полностью отбил финансовые затраты на игрока, осуществлённые «ястребами» в мае при совершении сделки с «Северсталью». Игорь стал игроком «Авангарда» весной, когда омичи выменяли хоккеиста за денежную компенсацию и права на молодого форварда Тимура Муханова.

Теперь же «ястребы» отбили понесённые финансовые затраты, а «Магнитка» осуществила свою весеннюю мечту. Ни для кого не секрет, что в межсезонье Гераськин был одной из приоритетных целей уральского клуба на трансферном рынке КХЛ. Андрей Разин надеялся забрать Гераськина из своего бывшего клуба, но тогда «Авангард» оказался расчётливее. Находившийся в статусе ОСА хоккеист получил контрактное предложение на четыре сезона от «Магнитки» и принял его, но «Северсталь» сначала повторила это предложение, после чего обменяла нападающего в «Авангард».

Игорь Гераськин Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

«Знали, что он нужен «Металлургу», но смогли договориться. Мне потом Андрей Владимирович Разин позвонил, сказал: «Нехорошие вы люди!» В шутку, конечно, по-доброму. Мы с ним нормально общаемся, но тут – работа, интересы клуба», — говорил в мае генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

Однако у Гераськина в «Авангарде» откровенно не сложилось. 25-летний форвард принял участие в 42 матчах, забросив всего пять шайб, так и не сумев раскрыться в лидерской роли, которую ему прочили в омском клубе, когда забирали его четырёхлетний контракт. Трижды Игорь отличился ещё в сентябре, следующего гола пришлось ждать до середины ноября, а свою последнюю шайбу за «ястребов» он забросил несколько дней назад, поразив ворота… «Магнитки».

«Игра Гераськина? Ну кому он ещё мог забить? Естественно, только нам. Я рад за него, пусть он порадуется за нашу победу. Если серьёзно, то я бы не так использовал Гераськина, как его используют в «Авангарде». В прошлом сезоне человек набрал 40 с лишним очков, а сейчас сколько у него там, 10-15? Вы сами видите разницу. Понятно, что здесь есть хорошая первая тройка, я ни в коем случае не лезу в работу Кравца, это его команда, его дело. Но мне просто Игоря жалко, что он сидит под хорошими хоккеистами, но он и сам хороший хоккеист и не может реализовать свой потенциал», — говорил Разин после недавней победы над «Авангардом».

Что ж, зато теперь все могут быть довольны. Разин со второй попытки всё-таки заполучил своего любимчика в «Магнитку» и теперь может на практике показать всем, как нужно правильным образом использовать Игоря в топ-клубе. Интересно, что сейчас в «Магнитке» собралась уже целая пятёрка из экс-игроков «Северстали». Гераськин присоединился к защитникам Робину Прессу и Макару Хабарову, а также к форвардам Даниилу Вовченко и Александру Петунину.

«Авангард» заполучил Жафярова и теперь наверняка будет наигрывать его в одном звене с Николаем Прохоркиным, который вернулся в Омск накануне в результате обмена с «Сибирью» на денежную компенсацию. Третьим же нападающим в этом сочетании, вероятно, должен стать ещё один свежеиспечённый новичок «ястребов» словак Томаш Юрчо, который, правда, присоединится к «Авангарду» только в январе.

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«Ак Барс» же скинул проблемный и очень высокооплачиваемый актив, взамен приобретя крепкого ролевика Кошелева. На первый взгляд, эта замена может показаться неравноценной. Но это только на первый. Жафяров не был нужен главному тренеру «Ак Барса» от слова совсем и всё равно в состав не проходил. И точно не прошёл бы в дальнейшем. Лидерские функции в казанской команде возложены на других исполнителей, тогда как Кошелев добавит плотности нижним линиям, где игрок типажа Жафярова выглядел бы максимально неуместно. А насколько хорошо с игроками плана Кошелева умеет работать Билялетдинов, лишний раз рассказывать, наверное, и не стоит.

Семён Кошелев Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Кажется, это тот самый случай, когда от совершённого обмена выиграли абсолютно все задействованные стороны – от задействованных клубов до включённых в трейд игроков. И даже все тренеры должны быть счастливы.