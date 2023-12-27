Сушинский о скандале в «Ак Барсе»: у клуба и в том году были проблемы, но до финала дошёл

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий «Авангарда» и бывший президент клуба Максим Сушинский оценил возможные конфликты внутри «Ак Барса», из-за которых нападающий Дамир Жафяров был вынужден покинуть клуб.

«Скандалы с Жафяровым и Евсеевым в «Ак Барсе»? Я не думаю, что там что-то происходит. Думаю, «Ак Барс» — кубковый боец. Они и в том году испытывали проблемы, но до финала дошли. Так что это не столь важно. И тренер у них опытный, подведёт команду в хорошем состоянии к плей-офф», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, ранее Жафяров и защитник Никита Евсеев подали иски в КХЛ с требованием разорвать их контракты с «Ак Барсом» по причине «спортивной дискриминации».