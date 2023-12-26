Страсти по Жафярову. Кто прав в публичной разборке «Ак Барса» и агента игрока?

Кейс Дамира Жафярова в «Ак Барсе» всё-таки дошёл до скандала, причём публичного. Хоккеист, который со старта сезона не нашёл общий язык с Зинэтулой Билялетдиновым, пока так никуда и не перешёл из Казани, и за пару дней до дедлайна его агент Шуми Бабаев пошёл на крайние меры – Жафяров, а также примкнувший к нему ещё один «заложник Билялетдинова» Никита Евсеев написали в КХЛ заявление на главного тренера «Ак Барса» с беспрецедентной формулировкой «о спортивной дискриминации». Хоккеисты просят лигу освободить их от контрактов с казанским клубом, где их не видят в составе, и дать им возможность перейти в другую команду.

Это далеко не первый случай, когда тренер и игроки в КХЛ не могут сработаться, но до обвинений в дискриминации в нашей лиге дело ещё не доходило. Обычно такие вопросы решаются банальным расторжением контракта, что довольно легко делать в КХЛ, где юридическая сила трудового договора невелика, а клубы не несут большой ответственности за неудачные сделки.

Но хоть Жафяров, очевидно, не нужен Билялетдинову как хоккеист, однако «Ак Барс» вцепился в игрока, как в ценный актив. В казанском клубе прекрасно понимают, что в другой команде этот безусловно талантливый игрок может раскрыться и доставить проблемы бывшим где-нибудь в плей-офф. Поэтому за Жафярова «Ак Барс» тоже хочет получить что-то полезное и не спешит отпускать Дамира просто так.

За четыре месяца ни о чём договориться заинтересованным сторонам не удалось, Жафяров – травмированный или нет, неизвестно – как сидел в глубоком запасе «Ак Барса», так и продолжает сидеть, и вот ситуация достигла стадии конфликта, притом публичного. За вчерашний день мы узнали позицию агента хоккеиста, позицию клуба, КХЛ тоже отреагировала на поданное заявление. И кто же прав в этой разборке?

Дамир Жафяров Фото: ak-bars.ru

Думаю, большинство наблюдателей этого экшена сопереживают Жафярову, который теряет сезон в праймовом возрасте, а потому поддерживают точку зрения и решения представителя хоккеиста. Шуми Бабаев эмоционально высказался в адрес Билялетдинова, предпринял попытку с помощью лиги освободить Жафярова от контрактной зависимости, при этом агент в интервью разным изданиям сделал акцент на том, что к менеджменту клуба претензий он никаких не имеет. Понять Бабаева можно: ему нужно спасти сезон своему клиенту Жафярову, но и ссориться с «Ак Барсом» невыгодно с точки зрения перспектив дальнейшей работы с этим стабильным и богатым клубом.

Бабаев замкнул всё на фигуре Билялетдинова, и в этом видна попытка вызвать у общественности негатив по отношению к тренеру, «замордовавшему» хоккеиста. На этой волне можно вспомнить и историю 15-летней давности с Сергеем Зиновьевым, который тоже у Билялетдинова крепко уселся в запас, а потом отправил жалобу Владимиру Шалаеву. Тогда, кстати, КХЛ расторгла контракт хоккеиста с «Ак Барсом», несмотря на протест клуба.

Дамир Жафяров Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

То есть не нова история о том, что Зинэтула Хайдярович может быть очень жёстким по отношению к некоторым игрокам, а ещё последовательным и упрямым. Но кто этого не знал? Вполне возможно, что ситуация с Жафяровым породит новых хейтеров Билялетдинова, вот только самому тренеру на это глубоко наплевать, а в Казани он как был иконой и живой легендой, так и остаётся. Об этом свидетельствует заявление клуба после публичных выступлений Бабаева. В нём «Ак Барс» выступает в поддержку Билялетдинова и чётко даёт понять, что если агент пошёл войной на Зинэтулу Хайдяровича, то воевать придётся со всей организацией.

И шансов победить у Бабаева видится немного. Жафярова – жаль, эмоции Шуми – понятны, но юридическая правда ведь на стороне «Ак Барса». Клуб выполняет все условия контракта, и в договоре вряд ли прописано, что Жафяров обязан получать игровое время, а не сидеть в запасе. Казанцы могут сказать, что Дамир проиграл конкуренцию, могут сослаться на травмы, которых, согласно недавнему выступлению Билялетдинова, было аж две за половину сезона. И кто сможет это оспорить? Дисциплинарный комитет КХЛ, которого лига назвала независимым от неё органом, ещё может принять за «спортивную дискриминацию» (понятие, которое не конкретизировано Правовым регламентом КХЛ) отстранение Жафярова от тренировок, что имело место быть. Но, по сообщениям казанской прессы, как раз вчера Дамир вернулся к занятиям, и, вероятно, это именно реакция «Ак Барса» на действия Бабаева. Клуб стоит на своём и по-прежнему не намерен терять свой актив задаром.

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«Ак Барс», может, и не прав по-человечески, но прав по закону. Сторона Жафярова может заручиться какой угодно общественной поддержкой, но шансов выиграть дело немного. Особенно, кстати, в случае с Никитой Евсеевым, который в соответствии со своим двусторонним контрактом получает практику в ВХЛ. В случае с Жафяровым же есть ещё один фактор, уменьшающий шансы Дамира отделаться от контракта с «Ак Барсом». Не секрет, что казанский клуб был согласен обменять опального форварда в «Металлург», но сам Жафяров, не пожелавший играть то ли в Магнитогорске, то ли под руководством Андрея Разина, активировал пункт контракта о невозможности обмена без согласия хоккеиста. Выходит, не так уж и плохо Дамиру в казанском запасе, раз он не пользуется всеми способами оттуда вырваться?

Похоже, в этой истории стороне хоккеиста стоит пенять только на себя. Ведь можно вспомнить, как Жафяров вообще оказался в «Ак Барсе» — СКА в начале лета обменял в Казань ставшего ненужным Роману Ротенбергу форварда. При этом и Дамир, и его агент осознанно пошли на этот шаг, понимая масштабы конкуренции среди нападающих «Ак Барса», попутно отказавшись от предложений из других команд, где Жафярову точно было бы уготовано место в топ-6. Как минимум это «Салават Юлаев» и «Авангард».

Дамир Жафяров в матче с «Ладой» Фото: ak-bars.ru

Дамир восторженно рассказывал, как в детстве болел за казанский клуб, более того, он пошёл на понижение зарплаты, чтобы помочь «Ак Барсу» втиснуться под потолок зарплат. Реальность оказалась намного более суровой, чем ожидания, но кто же в этом виноват? Жафяров и его агент выбрали рискованный путь, и риск не оправдался – так бывает в жизни. Сейчас Бабаев, вероятно, рассчитывал на обратную лояльность клуба, которому он в межсезонье предоставил форварда со скидкой в зарплате, но прогадал. И Шуми может быть тысячу раз прав в оценке действий Билялетдинова по отношению к своему клиенту, но ничего противозаконного тренер «Ак Барса» не совершил, и распутать этот клубок нужным агенту образом, да ещё и в сжатые сроки, практически не представляется возможным. Да и КХЛ вряд ли пойдёт на громкий прецедент, чтобы в будущем избежать балагана со спортивными дискриминациями, под определение которых можно найти ситуации в любом клубе.