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В хоккейном агентстве сообщили, состоится ли обмен форварда «Трактора» Тертышного

В хоккейном агентстве сообщили, состоится ли обмен форварда «Трактора» Тертышного
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В хоккейном агентстве Winners сообщили, что вероятный обмен нападающего «Трактора» Никиты Тертышного на форварда «Северстали» Никиту Коростелёва не состоится.

«К сожалению, обмен Никиты Тертышного на Никиту Коростелёва не состоится», — говорится в официальном телеграм-канале агентства.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 25-летний форвард забросил три шайбы и отдал три результативные передачи в 22 матчах при показателе полезности «+1» и среднем времени на льду 14.46. Контракт Тертышного с челябинцами действует до 30 апреля 2024 года.

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