Winners: попробуем найти компромисс с «Трактором», чтобы Тертышный продолжил в новом клубе

Хоккейное агентство Winners высказалось касаемо ситуации с нападающий «Трактора» Никитой Тертышным.

«Как сегодня сказал генеральный менеджер „Трактора“ Алексей Волков, обмен Никиты в „Северсталь“ не состоится, хотя череповецкий клуб был очень заинтересован в нападающем. Мы постараемся найти компромисс с „Трактором“, чтобы Никита Тертышный продолжил сезон составе нового клуба», — сказано в сообщении агентства.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 25-летний форвард забросил две шайбы и отдал три результативные передачи в 22 матчах при показателе полезности «+1» и среднем времени на льду 14.46. Контракт Тертышного с челябинцами действует до 30 апреля 2024 года.

Напомним, в следующем матче регулярного сезона КХЛ «Трактор» сыграет в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом».