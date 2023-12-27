«В 2023-м СКА выиграл больше всех матчей в КХЛ». Роман Ротенберг подвёл итоги года

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги 2023 года и заявил, что петербургский клуб выиграл больше всех матчей в уходящем календарном году.

«Мы начинали 2023 год, провели серьёзные сборы. Весь год мы стремились побеждать в каждой игре, проделали огромную работу. Не всё выиграли, но выиграли и Кубок Континента, бились в кровь с ЦСКА в финале конференции, отдали всё, что могли. Там и травмы были, это хоккей, всегда много нюансов.

Кубок Первого канала выиграли, было важно вернуть победные традиции. Открыли много детских школ, работаем с детьми. Создали сильный коллектив, внесли изменения. Сейчас у нас лучший коллектив за все годы, что я работаю в СКА. А я в системе СКА очень давно, ездил на матчи ещё в 2009 году. Все проделали огромную работу, чтобы показывать такую игру и выигрывать у сильного соперника.

Но работа продолжается. Этот год стал фундаментом для нас, мы доказали многие вещи. Если посмотреть статистику, мы в этом году выиграли больше всех в КХЛ. Это дорогого стоит, и каждая победа далась огромным трудом. У нас столько травм – были переломы, удары в голову. Некоторые по два года уже не играют. Но через трудности мы закаляемся. Сейчас команда рвётся к победе, а главное – ребята отвечают за свои слова. Это важно и в хоккее, и в жизни», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.