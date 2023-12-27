Такого с ЦСКА не было 12 лет! Даже уникальный вратарь не спас от пятого поражения кряду

Четырёх месяцев, минувших со старта регулярного чемпионата КХЛ, обладателю двух последних Кубков Гагарина и действующему чемпиону страны так и не хватило, чтобы заново обрести интерес к хоккею. Проведя крайне слабо первую часть регулярки, ЦСКА умудрился ещё более грустно возобновить чемпионат после паузы. Да, на этом этапе сезона армейцам не очень-то повезло с соперниками, однако в прежние годы уровень сопротивления москвичей волновал довольно слабо.

Сейчас же подопечные Сергея Фёдорова нарвались на четыре поражения подряд, чего под руководством 54-летнего специалиста ранее ещё не происходило. Фёдоров возглавил ЦСКА в июле 2021 года, и нынешний период – самый сложный в тренерской карьере легендарного в прошлом игрока. Четырёхматчевая серия поражений и только шестое место в Западной конференции с 15-очковым отставанием от лидера – случай фактически невероятный.

Вообще же последний раз московские армейцы проигрывали четыре раза подряд в ноябре 2019 года, а вот пятиматчевой серии неудач с этой командой не происходило с конца 2011 года! В ноябре-декабре 2011-го ЦСКА потерпел восемь поражений кряду, что до сих пор остаётся клубным антирекордом в КХЛ. И вот сейчас москвичи оказались в шаге от того, чтобы впервые за 12 лет оказаться без единой победы на протяжении пятиматчевого отрезка.

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Чтобы избежать подобного сценария, столичным армейцам впервые в нынешнем сезоне необходимо было одерживать победу над принципиальным соперником из Санкт-Петербурга. В нынешнем сезоне состоялось три армейских дерби – и каждое из них осталось за командой Романа Ротенберга. Более того, на прошлой неделе питерские армейцы и вовсе одержали разгромную победу – 6:2. Все шесть шайб в том матче пропустил Иван Федотов.

Отчаянные времена требуют отчаянных решений. Так решил тренерский штаб ЦСКА и в столь тяжёлый момент сезона бросил в бой 20-летнего вратаря Дмитрия Гамзина, который к этому моменту обладал феноменальной статистикой на уровне КХЛ. Перед матчем со СКА за карьеру в лиге молодой голкипер семь раз выходил в стартовом составе – и каждый раз добивался победы. Армейское дерби должно было стать главной проверкой в карьере вратаря на данный момент.

Первая двадцатиминутка выдалась безголевой, но точно не безынтересной. Обе команды изо всех сил нагружали голкиперов работой разной степени сложности, при этом заставляя их всё время находиться на пределе концентрации. По итогам стартового отрезка в активе вратарей было 35 спасений на двоих. Голкипер СКА Никита Серебряков вступал в игру 20 раз, Гамзин – 15.

Несмотря на преимущество по броскам в створ, на протяжении большей части периода конкретнее были всё-таки гости. Один только Марат Хайруллин имел как минимум три реальные возможности для взятия ворот, а Сергей Толчинский и вовсе только чудом не смог открыть счёт в матче. Форвард СКА замыкал дальнюю штангу, но Гамзин растянулся в шпагате и кончиком щитка отразил шайбу.

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Хозяева же в основном атаковали от синей линии и только в последние несколько минут организовали по-настоящему массированный навал на ворота Серебрякова, с которым Никита справился, сумев найти противоядие как от прямых бросков, так и от опасных подправлений с пятака. После перерыва подвели эмоции капитана хозяев Никиту Нестерова.

Увидев удаление партнёра по линии обороны Фредрика Классона, он не справился с нервами и совершил акцентированный бросок уже после свистка арбитра, за что был наказан десятиминутным штрафом. На ровном месте 30-летний защитник выключил себя из игры ровно на половину периода.

Из штрафного бокса Нестеров наблюдал за тем, как две армейские команды обменялись похожими упущенными моментами – сначала Андрей Светлаков не реализовал выход «один на один», зарядив в штангу, а затем Толчинский бросил над перекладиной в своём выходе на ворота Гамзина.

Голевое молчание было прервано лишь за полторы минуты до конца периода, когда только что отбывший своё удаление в штрафном боксе нападающий СКА Иван Зинченко вернулся на лёд и открыл счёт в матче. Александр Никишин начал атаку передачей на левый борт, Михаил Воробьёв затащил шайбу в зону соперника и зряче прострелил на пятак, откуда выскочивший из штрафного бокса Зинченко бросил под ловушку Гамзина.

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За 7,5 минуты до конца третьего периода хозяева получили ещё один шанс сыграть в большинстве, но это был не день Нестерова. Всего через семь секунд после нарушения Максима Федотова очередное удаление допустил капитан ЦСКА (в общей сложности в этом матче Никита насобирал 14 минут штрафа), и большинство москвичи упустили.

Следом Федотов умудрился ещё раз нарушить правила, но и в этот раз хозяева не реализовали штраф защитника СКА. В итоге гол Зинченко так и остался определившим исход всей встречи. Точку в матче поставил Никишин, поразивший пустые ворота.

Пропустив всего одну шайбу, Гамзин потерпел первое поражение в КХЛ, потеряв свою потрясающую статистику, но явно не по своей вине. ЦСКА же впервые за 12 лет потерпел пять поражений подряд и четвёртый раз в этом сезоне уступил СКА в армейском дерби. Кризис московского клуба продолжается.