Ларионов: в последние три месяца Хабибулин усердно работал, чтобы вернуть себя в форму

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил подписание контракта с Николаем Хабибулиным. 50-летний хоккеист заявлен третьим вратарём нижегородской команды и будет выступать под 39-м номером.

«Николай Александрович очень важен для нашего коллектива как тренер вратарей, как профессионал. Он прошёл выдающийся путь игрока. Когда мы попрощались с Алексеем Мельничуком, нам потребовался в составе третий вратарь. Знаю его характер, посвящённость и преданность хоккею. В последние три месяца он усердно работал, чтобы вернуть себя в игровую форму. То, что мы видим — восхищает.

Когда появится возможность — обязательно рассмотрим его в качестве вратаря в официальном матче. Потому что сезон продолжается, и в нём начинается самое горячее время: последние матчи регулярки и плей-офф. И в ближайшее время будем совместно принимать решение о том, когда он сыграет», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.