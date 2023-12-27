«Торпедо» заключило контракт с 50-летним голкипером Николаем Хабибулиным

«Торпедо» заключило контракт до конца сезона с 50-летним голкипером Николаем Хабибулиным, сообщает пресс-служба КХЛ. 13 января Николаю Хабибулину исполнится 51 год.

Хабибулин является тренером вратарей в нижегородском клубе. Николай — олимпийский чемпион 1992 года и обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хабибулин — рекордсмен по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей (799), входит в топ-20 в истории лиги по этому показателю.

Всего в регулярных сезонах НХЛ одержал 333 победы и 46 раз отыграл «на ноль», в Кубке Стэнли на счету Николая 72 игры, 39 побед и шесть «сухих» матчей. В 2014 году Хабибулин завершил игровую карьеру.

Примечательно, что в КХЛ уже выступал хоккеист старше 50 лет. 11 декабря 2009-го Вячеслав Фетисов в возрасте 51 года сыграл за ЦСКА.