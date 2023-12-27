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С. Фёдоров: процесса селекции не было. Глобально скажу — рынок пустой

С. Фёдоров: процесса селекции не было. Глобально скажу — рынок пустой
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, что не участвовал в вопросах селекции клуба, потому что рынок хороших игроков в КХЛ невелик.

«Не был вовлечён в процесс селекции, потому что его просто не было. Глобально скажу – рынок пустой. Но речь шла о защитной линии весь сезон. Мы сделали хороший шаг, приобрели Уильямса. Дальше дело не пошло, как я понимаю. У нас есть всё необходимое. Нам надо хорошо подумать и постараться в ближайшую игру найти победную комбинацию», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Московские армейцы проиграли пятый матч подряд, что является худшим результатом ЦСКА за последние 12 лет выступлений в КХЛ. С 30 ноября по 26 декабря 2011 года армейцы потерпели восемь поражений, что является антирекордом клуба в КХЛ.

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