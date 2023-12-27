С. Фёдоров: всё, Ваня Федотов вернулся и тащит нас туда, куда мы привыкли. Там всё хорошо

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров оценил игру вратарей армейского клуба — Дмитрия Гамзина и Ивана Федотова.

«Гамзин играл с прицелом на то, чтобы он уверенно чувствовал себя в плей-офф? С этим можно согласиться, да. Иван сыграл запланированные игры. А матч со СКА – это выход Гамзина. Он сыграл стабильно, дал нам все шансы на победу. Он молодой вратарь, показал, что достоин дальнейшего развития в команде КХЛ, такой как ЦСКА. Мы приняли необходимые решения и развиваем этот проект.

Можно сказать, что усиления во вратарскую линию не планировались. И ещё самая положительная новость – Ваня играет хорошо. Всё, он вернулся, он нас тащит туда, куда мы привыкли. И команда это теперь знает, и мы знаем, теперь и вы знаете. Там, грубо говоря, всё хорошо», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.