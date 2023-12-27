С. Фёдоров прокомментировал серию поражений ЦСКА от СКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал четвёртое поражение подряд в текущем сезоне от СКА. В сегодняшнем матче московские армейцы уступили со счётом 0:2.

«Причин серии поражений от СКА много, в первую очередь – счёт на табло. Сегодня не забили ни одного гола, другие игры были достаточно плотные, была борьба, кроме 2:6. Там абсолютно ничего не получилось. Мы уважаем всех соперников, не только СКА, но эта команда очень резвая, подвижная, хорошо действует с шайбой, не боится вести игру в атаке всеми игроками, включая защитников. Очень интересный быстрый хоккей. Где-то мы справлялись, где-то нет. Сегодняшняя игра останется в памяти, мы сделали большой шаг в этом направлении, как играть против этой команды. Дальнейшая наша деятельность рассудит, прав я или нет», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.