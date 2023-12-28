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В «Тракторе» объяснили обмен канадского форварда Родевальда из «Куньлуня»

В «Тракторе» объяснили обмен канадского форварда Родевальда из «Куньлуня»
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал обмен с «Куньлунем», в результате которого состав челябинского клуба пополнил канадский нападающий Джек Родевальд.

«Третью позицию легионера в «Тракторе» займёт центральный нападающий Джек Родевальд, которого мы получили из «Куньлуня» в обмен на денежную компенсацию. Это крупный форвард ростом за 190 см, умеющий играть на «точке», одинаково полезный в неравных составах, способный создавать моменты и контролировать шайбу. Немаловажно, что Джек уже адаптирован к российскому хоккею и готов попробовать себя в клубе с более высокими задачами», — цитирует Волкова пресс-служба челябинского клуба.

За «Куньлунь» в КХЛ Родевальд сыграл 95 матчей, в которых набрал 43 очка — забросил 18 шайб и отдал 25 результативных передач с показателем полезности «-28».

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