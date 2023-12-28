«Куньлунь Ред Стар» обменял канадского нападающего Джека Родевальда в «Трактор»

«Куньлунь Ред Стар» обменял нападающего Джека Родевальда в «Трактор» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Родевальд – канадский нападающий. Бо́льшую часть карьеры провёл в Северной Америке. На его счету 255 матчей в АХЛ и 10 игр в НХЛ за «Оттаву Сенаторз». В 2020 году форвард перебрался в Европу. В составе команды «Оцеларжи Тршинец» стал чемпионом Чехии. Год спустя вместе с ТПС выиграл серебряные медали финской Liiga. Последние два сезона Родевальд провёл в КХЛ, защищая цвета «Куньлунь Ред Стар».

За «Куньлунь» в КХЛ Родевальд сыграл 95 матчей, в которых набрал 43 очка — забросил 18 шайб и отдал 25 результативных передач с показателем полезности «-28».