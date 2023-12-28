Американский актёр Том Круз посетил матч «Флорида» — «Тампа»

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Американский актёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и хоккейный болельщик Том Круз посетил матч «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бей Лайтнинг» (3:2) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: соцсеть Х (ранее твиттер) Стива Голдштейна

После 34 матчей «Флорида» занимает третье место в Восточной конференции с 42 очками. «Тампа» расположилась на девятой строчке, набрав 39 очков в 36 играх.

Следующий матч что «Флорида», что «Тампа» проведут с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Пантеры» сыграют с лидерами Восточной конференции 30 декабря, а «Тампа» 31 декабря.

Одну из шайб «Тампы» в этой встрече забросил российский нападающий Никита Кучеров. Этот гол стал 300-м для россиянина за карьеру в сильнейшей лиге мира.

Всего в нынешнем сезоне на счету 30-летнего российского форварда, с учётом этой игры, 58 (24+34) очков в 35 матчах.