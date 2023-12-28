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«Чикаго» обыграл «Виннипег» благодаря дублю Бедарда

«Чикаго» обыграл «Виннипег» благодаря дублю Бедарда
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В Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» нанёс поражение «Виннипег Джетс» (2:1 ОТ).

Обе шайбы «ястребов» в этой встрече забросил звёздный 18-летний нападающий Коннор Бедард.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 05:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 1
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Бедард (Мёрфи, Курашев) – 15:57     1:1 Бэррон (Юнссон-Фьелльбю, Тонинато) – 23:47     2:1 Бедард (Власик, Бовиллье) – 62:15    
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