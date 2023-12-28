«Чикаго» обыграл «Виннипег» благодаря дублю Бедарда

В Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» нанёс поражение «Виннипег Джетс» (2:1 ОТ).

Обе шайбы «ястребов» в этой встрече забросил звёздный 18-летний нападающий Коннор Бедард.