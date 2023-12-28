Форвард «Тампы» — о поражении от «Флориды»: мы кружили вокруг ворот Бобровского весь матч

Нападающий «Тампа-Бэй» Майки Эйссимонт прокомментировал поражение в матче с «Флоридой» (2:3). Форвард стал автором заброшенной шайбы сразу после того, как «Пантерз» сделали счёт 3:1.

«Когда соперник забил третий гол, это было неприятно, но хорошо, что нам удалось быстро отыграть одну шайбу. Мы весь матч кружили у ворот Бобровского, а соперник нас не подпускал на добивания. Мы пытались бороться за отскоки от вратаря, но проигрывали борьбу», — цитирует Эйссимонта пресс-служба клуба.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был признан первой звездой матча. Россиянин пропустил две шайбы и отразил 27 бросков по воротам. «Тампа» не смогла продлить свою трёхматчевую победную серию, осталась с 39 очками и идёт девятой на Востоке.