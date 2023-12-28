Гомоляко: «Металлург» с лета хотел Гераськина, он поможет нам в борьбе за Кубок Гагарина

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал большой трёхсторонний обмен между клубами КХЛ, в результате которого магнитогорский клуб покинул нападающий Семён Кошелев, а состав пополнил форвард Игорь Гераськин.

«Семён Кошелев – часть большого обмена. Каждый клуб получил того хоккеиста, которого хотел. Мы хотели Игоря Гераськина, «Ак Барс» хотел Кошелева, Омск хотел Жафярова. Да, затянулось, могло произойти раньше, но немного не получалось, были свои причины. Но хорошо, что так получилось. Мы с лета хотели Гераськина, мы его получили, «Ак Барс» получил своего игрока, Омск получил своего игрока.

Игорь Гераськин – парень, который может играть и на краю, и в центре. У Андрея Владимировича в Череповце он играл на обеих позициях, быстрый, мобильный парень. Есть такое выражение: «Попасть к своему тренеру». Игорь в том году прогрессировал у Андрея Владимировича, надеюсь, он будет дальше расти как игрок, поможет нам в борьбе за Кубок Гагарина», — цитирует Гомоляко пресс-служба клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Гераськин принял участие в 42 матчах за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 15 (5+10) очков при показателе полезности «-3». Ранее форвард на протяжении нескольких сезонов выступал за череповецкую «Северсталь» под руководством Андрея Разина, который сейчас является главным тренером «Металлурга».