Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал появление русской тройки в «Вашингтоне». После второго периода в матче с «Рейнджерс» тренерский штаб «Вашингтона» решил изменить изначальные звенья и создать русскую тройку нападения. В неё вошли капитан Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Иван Мирошниченко.

«Перспективы русской тройки в «Вашингтоне»? Это пускай тренер оценивает. Но я надеюсь, что ребята, прошедшие одну школу, помогут «Вашингтону» играть лучше. Посмотрим», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Нападающие результативными действиями не отметились. Овечкин и Кузнецов завершили матч с показателями полезности «-1». Мирошниченко по итогам встречи записал в свой пассив показатель полезности «-2».