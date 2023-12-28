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Вячеслав Фетисов высказался об игре 19-летнего российского нападающего НХЛ Ивана Мирошниченко

«Без таланта в НХЛ не берут». Фетисов — об Иване Мирошниченко
Ивана Мирошниченко
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об игре 19-летнего российского нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Ивана Мирошниченко.

«Игра Мирошниченко? «Вашингтон» — это команда НХЛ, значит, человек талантливый. Без таланта туда не берут. Поживём — увидим, как всё будет складываться», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, минувшей ночью Мирошниченко принял участие в выездной игре за «Вашингтон» с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:5). Он провёл на льду 12 минут 52 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2», не отметившись результативными действиями. Всего в нынешнем сезоне НХЛ он сыграл в четырёх матчах за «столичных» и не набрал ни одного очка.

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