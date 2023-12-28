Фетисов ответил, является ли русская тройка «Коламбуса» готовым звеном для сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал выступления российской тройки нападающих «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко, Дмитрия Воронкова и Егора Чинахова.

«Русская тройка «Коламбуса» — готовое звено для нашей сборной? Конечно. Для нашей сборной, конечно, готовая тройка. Смогут ли они показать себя не хуже, когда сборную России вернут на международную арену? Когда появится эта возможность, то да, будем надеяться», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне Кирилл Марченко принял участие в 34 матчах за «Коламбус», в которых набрал 21 (13+8) очко при показателе полезности «+4», у Дмитрия Воронкова – 17 (6+11) результативных действий и «+4» в 30 играх, а на счету Егора Чинахова 16 (10+6) очков и полезность «-4» в 25 играх.