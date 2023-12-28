Заварухин — об игре с «Сибирью»: «Трактор» сыграл один из лучших матчей этого сезона

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин подвёл итоги выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:0).

«Наша команда сыграла один из лучших матчей этого сезона. Конечно, были хорошие игры. Но сегодня все линии сработали отлично. Сыграли по заданию, солидно, на это хотел бы обратиться внимание.

Вне состава Ткачёв, Шабанов и Блажиевский? Максим прошлую игру сыграл очень плохо, пропустил три гола, и мы его не поставили. Ткачёв и Блажиевский болеют», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Напомним, «Трактор», набрав 55 очков в 45 матчах, вышел на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, обойдя по дополнительным показателям «Ладу», которая сегодня проведёт матч с московским «Динамо». «Сибирь» (48) остаётся на восьмом месте.