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ХК Сочи — Салават Юлаев. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Мичков вернулся в состав «Сочи». У «Салавата» дебютирует 20-летний вратарь Вязовой

Мичков вернулся в состав «Сочи». У «Салавата» дебютирует 20-летний вратарь Вязовой
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Стали известны составы команд на встречу регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и уфимским «Салаватом Юлаевым», которая пройдёт в Сочи на стадионе «Большой». Начало матча запланировано на 19:30 мск.

Примечательно, что в составе «Салавата Юлаева» дебютирует 20-летний российский вратарь Семён Вязовой. Александр Самонов остался в запасе на эту игру. Также в состав уфимцев на этот матч вернулся нападающий Алексей Пустозёров.

В состав «Сочи» после месячного отсутствия из-за травмы вернулся нападающий Матвей Мичков, а защитник Джесси Грэм пропустит матч из-за повреждения, полученного в игре с «Адмиралом» (3:5). После болезни вернулся в состав защитник Семён Ибрагимов.

«Салават Юлаев», набрав 55 очков в 42 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» (33) – последний на Западе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2023, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
2-й период
2 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Мичков (Тянулин, Галенюк) – 08:08 (5x4)     1:1 Кузьмин (Хафизуллин) – 09:18 (5x5)     2:1 Сагадеев (Хафизов) – 11:12 (5x5)     2:2 Пименов (Шаров, Ливо) – 15:30 (5x4)     2:3 Ливо (Хмелевски, Шаров) – 20:18 (5x4)    
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