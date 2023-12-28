Мичков вернулся в состав «Сочи». У «Салавата» дебютирует 20-летний вратарь Вязовой

Стали известны составы команд на встречу регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и уфимским «Салаватом Юлаевым», которая пройдёт в Сочи на стадионе «Большой». Начало матча запланировано на 19:30 мск.
Примечательно, что в составе «Салавата Юлаева» дебютирует 20-летний российский вратарь Семён Вязовой. Александр Самонов остался в запасе на эту игру. Также в состав уфимцев на этот матч вернулся нападающий Алексей Пустозёров.
В состав «Сочи» после месячного отсутствия из-за травмы вернулся нападающий Матвей Мичков, а защитник Джесси Грэм пропустит матч из-за повреждения, полученного в игре с «Адмиралом» (3:5). После болезни вернулся в состав защитник Семён Ибрагимов.
«Салават Юлаев», набрав 55 очков в 42 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» (33) – последний на Западе.
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