«Возможно, ему лучше находиться в командах послабее». Терещенко — о ситуации Мичкова в СКА

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко поделился мнением о перспективах 19-летнего форварда санкт-петербургского СКА Матвея Мичкова, находящегося в текущем сезоне на правах аренды в «Сочи».

«Трудно сказать, почему Мичкова уже второй раз отдают в аренду в «Сочи». Мы не знаем всех нюансов. Может быть, Матвей себя в СКА на тренировках не должным образом проявлял, возможно, ему просто лучше быть пока в более слабых командах, при всём уважении к «Сочи».

В топ-командах тяжело находиться, это другой уровень ответственности, требования гораздо выше. Во время игры в большом клубе ещё же гораздо сильнее довлеет результат на спортсменов. Поэтому много факторов должно сложиться, чтобы хороший хоккеист заиграл на своём уровне и продолжил развиваться в сильной команде.

Мичкову точно ещё есть куда стремиться и чего добиваться. Он молодой парень, у которого однозначно есть моменты, требующие поправок в его игре, работе на тренировках и отношении к делу.

Если после этого сезона в СКА так и не наладится у Матвея ситуация, то нужно будет искать другие варианты продолжения карьеры. Можно, конечно, и в третий раз в аренду в «Сочи» поехать, если Мичкову там доверяют, дают играть, то почему бы и нет. В его возрасте главное получать необходимое развитие и игровую практику. Если его всё устраивает в «Сочи», можно там и следующий сезон провести», — приводит слова Терещенко Legalbet.

Напомним, 18-летний Мичков в текущем регулярном сезоне провёл 30 матчей за ХК «Сочи», в которых забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач. В общей сложности Матвей набрал 26 очков.