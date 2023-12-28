«Все звёзды сошлись». Разин — о переходе Гераськина в «Металлург»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин после гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:1) ответил на вопросы журналистов о подписании 25-летнего нападающего Игоря Гераськина из «Авангарда», с которым он работал в «Северстали».

«Гераськина мы хотели подписать ещё летом, были и другие кандидаты, которых нам не удалось забрать. Сейчас все звёзды сошлись. Я рад, что Игорь присоединился к нам. Рынок не такой богатый, хоккеисты такого возраста сейчас на вес золота. Неважно, работал я с ним или кто-то другой – таких хоккеистов очень мало. То, что он оказался в нашей команде – это удача», — приводит слова Разина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Гераськин принял участие в 42 матчах за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 15 (5+10) очков при показателе полезности «-3».