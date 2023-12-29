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«Эдмонтон» на выезде разгромил 5:0 «Сан-Хосе». «Шаркс» потерпели 7-е поражение кряду

«Эдмонтон» на выезде разгромил 5:0 «Сан-Хосе». «Шаркс» потерпели 7-е поражение кряду
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 5:0, которая продлила серию поражений хозяев до семи игр.

В составе «Эдмонтона» отличились Райан Маклауд (1+1), Зак Хайман (1+1), Эван Бушар, Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс.

25-летний канадский голкипер «Ойлерз» Стюарт Скиннер отразил все 25 бросков по воротам, проведя вторую игру «на ноль» в текущем сезоне.

«Эдмонтон», набрав 33 очка в 32 матчах, поднялся на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» (21) по-прежнему на последней позиции, отставая от «Чикаго Блэкхоукс» (23) на два очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
0 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Маклауд (Хайман, Бушар) – 01:00     0:2 Хайман (Макдэвид, Нурс) – 10:15     0:3 Бушар (Экхольм, Браун) – 14:55     0:4 Драйзайтль (Фёгеле, Маклауд) – 17:32     0:5 Ньюджент-Хопкинс (Сеси, Нурс) – 29:07    
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