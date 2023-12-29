«Эдмонтон» на выезде разгромил 5:0 «Сан-Хосе». «Шаркс» потерпели 7-е поражение кряду

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 5:0, которая продлила серию поражений хозяев до семи игр.

В составе «Эдмонтона» отличились Райан Маклауд (1+1), Зак Хайман (1+1), Эван Бушар, Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс.

25-летний канадский голкипер «Ойлерз» Стюарт Скиннер отразил все 25 бросков по воротам, проведя вторую игру «на ноль» в текущем сезоне.

«Эдмонтон», набрав 33 очка в 32 матчах, поднялся на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» (21) по-прежнему на последней позиции, отставая от «Чикаго Блэкхоукс» (23) на два очка.