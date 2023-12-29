Шулак: «Авангард» зависит от одной тройки? Да, пожалуй

29-летний чешский защитник «Адмирала» Либор Шулак ответил на вопрос о возможной зависимости «Авангарда», за который он выступал по ходу нынешнего сезона, от выступлений ведущей тройки игроков.

«Авангард» зависит от одной тройки? Да, пожалуй. Ткачёв, Спунер, Буше, ещё и Шарпи (Дамир Шарипзянов. – Прим. «Чемпионата») — они забили много важных голов. Это очень качественные игроки», — сказал Шулак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В «Авангарде» Шулак успел провести 31 матч, в которых отметился 12 (4+8) результативными действиями при показателе полезности «-4». После перехода в «Адмирал» за семь игр Либор забросил две шайбы и отдал один голевой пас.

Полное интервью с Либором Шулаком уже доступно на «Чемпионате».