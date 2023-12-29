Эксперт The Athletic считает, что «Рейнджерс» стоит обдумать идею возвращения Тарасенко

Авторитетное североамериканское издание The Athletic опубликовало собственный список пожеланий для каждого клуба НХЛ в преддверии Нового года. При разборе «Нью-Йорк Рейнджерс» эксперт предположил, что клуб мог бы рассмотреть идею с возвращением российского нападающего Владимира Тарасенко.

«Клубу не на что жаловаться при статистике 22-8-1, но если у этой команды и могут быть проблемы, то они возникнут в линии атаки, где время от времени выпадают Филип Хитил и Каапо Какко. Их замены внутренними резервами были эффективными, но не могут быть долгосрочными. В это время клубу стоит задуматься о воссоединении с Владимиром Тарасенко из «Оттавы Сенаторз» или Алексом Веннбергом из «Сиэтл Кракен», которые смогут качественно дополнить атакующую линию команды», — считает эксперт Артур Стэйпл.

В нынешнем сезоне Тарасенко принял участие в 28 матчах за «Оттаву», в которых отметился 22 (6+16) результативными действиями при показателе полезности «+10». Его годичное соглашение с клубом на $ 5 млн истекает уже по окончании сезона.