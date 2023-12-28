Два очка Тарасенко помогли «Оттаве» добиться выездной победы над «Торонто»
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В Торонто завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» уступил «Оттаве Сенаторз» (2:4).
НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Нис (Мэттьюс) – 05:41 2:0 Бертуцци (Райлли, Нюландер) – 06:04 2:1 Келли – 30:17 (sh) 2:2 Батерсон (Штюцле) – 34:25 2:3 Батерсон (Тарасенко, Хэмоник) – 43:44 2:4 Ткачук (Тарасенко) – 57:33
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