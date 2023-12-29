Гераськин и Подскребалин провели первую тренировку в составе «Металлурга»

Нападающий Игорь Гераськин и голкипер Никита Подскребалин провели первую тренировку после перехода в магнитогорский «Металлург». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Игорь Гераськин и Никита Подскребалин добрались до Магнитогорска.

Сегодня нападающий и вратарь потренировались на льду «Арены-Металлург», — написано в заявлении клуба.

Фото: ХК «Металлург»

Фото: ХК «Металлург»

Напомним, ранее в КХЛ состоялся крупный трёхсторонний обмен, в результате которого в Омск напрямую из «Ак Барса» отправился форвард казанцев Дамир Жафяров. Из «Авангарда» в «Металлург» – нападающий Игорь Гераськин, а из «Магнитки» в Казань – нападающий Семён Кошелев. Голкипер Никита Подскребалин перешёл в «Металлург» в результате обмена с челябинским «Трактором». В обратном направлении проследовал защитник Григорий Дронов.