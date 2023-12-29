Пол Морис провёл 1800-й матч в качестве тренера в НХЛ

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис провёл 1800-й матч в качестве тренера в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщил NHL Records.

1800-й игрой для Пола Мориса стала встреча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Флорида» одержала победу со счётом 3:2. 56-летний Морис проводит 26-й сезон НХЛ в качестве тренера. 837 матчей из 1800 стали для него победными. Напомним, в период с 2012 по 2013 год Морис возглавлял магнитогорский «Металлург».

Первое место по количеству матчей среди тренеров в НХЛ занимает Скотти Боумэн. На его счету 2141 игра. Боумэн завершил тренерскую карьеру в «Детройт Ред Уингз» в 2002 году. На второй строчке располагается обладатель Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц – 1812 матчей.