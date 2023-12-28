Малкин — лучший русский снайпер НХЛ после Овечкина! Он обставил Фёдорова за три минуты

Если смотреть на турнирную таблицу НХЛ, то встреча «Айлендерс» и «Питтсбурга» выглядела как поединок команды из топ-4 конференции «Восток» с клубом, плетущимся в хвосте и пока только мечтающем о выходе в плей-офф. Но это НХЛ, здесь выше уровень конкурентной борьбы и большая плотность, так что уверенный успех «пингвинов» в гостях – не слишком уж большая неожиданность. Хотя 0:7 для «островитян» на своей площадке – это, безусловно, аномалия.

При этом почти полматча ничто не предвещало чьего-либо разгрома, да и в целом большого количества голов. Илья Сорокин и Тристан Джерри держали ворота на замке, но на 27-й минуте Рикард Ракелль забил и открыл голевой ящик Пандоры. Кстати, шведский «пингвин» забил уже после свистка, но гол в итоге был засчитан, так как Сорокин не зафиксировал шайбу, а рефери поторопился с остановкой игры.

Эта шайба так расстроила «Айлендерс», что за следующие десять с половиной минут они пропустили ещё пять голов. Сначала бедного Сорокина два раза подряд огорчил Гюнцель, затем пример с одноклубника взял Евгений Малкин. Российский лидер «Питтсбурга» сначала идеально бросил с кистей с ползоны.

А затем похозяйничал на чужом пятачке.

Это 12-й и 13-й голы Малкина в нынешнем сезоне, а за карьеру в НХЛ Евгений довёл личный счёт до 484 шайб. Таким образом, в течение трёх с небольшим минут второго периода игры на Лонг-Айленде Малкин сначала сравнялся с Сергеем Фёдоровым, а затем и вышел на чистое второе место в списке российских снайперов НХЛ всех времён. И на первое после Овечкина, что в принципе является невероятным показателем. При этом Евгений сыграл значительно меньше матчей в НХЛ, чем Фёдоров, а ближайший преследователь Никита Кучеров только сегодня добрался до отметки в 300 голов. Понятно, что в конце концов лидер «Тампы» как минимум приблизится к результату Малкина, но ведь и Евгений пока не собирается вешать коньки на гвоздь.

Тем временем последний гол «Питтсбурга» во втором периоде провёл Радим Зогорна, установив к перерыву счёт 6:0 в пользу гостей. Илья Сорокин, пропустивший за этот отрезок шесть шайб с 20 бросков, закончил матч, уступив место в воротах «Айлендерс» Семёну Варламову, а статистики НХЛ зафиксировали исторический факт: защитник «Питтсбурга» Крис Летанг набрал за период 5 (0+5) очков, чего ранее никогда не добивался ни один из игроков обороны в лиге.

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Третий отрезок превратился в формальность, но и там «Айлендерс» не смогли распечатать Джерри, а вот «Питтсбург» забил и Варламову усилиями Пуустинена. Это первый гол в НХЛ для финна, а помог ему в эпизоде Летанг, заработавший шестую результативную передачу за матч.

0:7 – сокрушительное поражение клуба из Нью-Йорка, в котором, кстати, умудрился никоим образом не поучаствовать протокольно Сидни Кросби. «Питтсбург» набрал важные два очка, но «пингвины» по-прежнему вне зоны плей-офф.